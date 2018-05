A cura della Redazione

Il Consiglio comunale di Boscoreale è stato convocato dal presidente Antonio Mappa in seduta pubblica per giovedì 31 maggio alle ore 9, e in seconda convocazione venerdì 1 giugno alle ore 9.

L'Assise tratterà i seguenti argomenti: approvazione dello schema adottato dal Commissario ad acta relativo al bilancio di previsione 2018/2020, rendiconto finanziario 2017; approvazione regolamento comunale sul trattamento dei dati personali; modifica al regolamento di polizia municipale; presa d’atto e approvazione regolamento per l’erogazione e la compartecipazione dei servizi e degli interventi sociali; approvazione regolamento per gli incentivi alle imprese; approvazione regolamento Cosap.

