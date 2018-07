A cura della Redazione

A poco più di trenta giorni dall’insediamento, il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, fa un bilancio di quanto realizzato in questo periodo.

«Il primo mese del mio mandato elettorale è stato intenso e proficuo - spiega Diplomatico -. Sono particolarmente soddisfatto di aver subito raggiunto l’obiettivo di riaprire il parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII, l’unico polmone di verde nel centro storico che la cittadinanza non poteva frequentare da alcuni anni. Dopo l’iniziale apertura solo nelle ore serali, da oggi ho disposto l’apertura anche di mattina. Altro risultato conseguito è la sottoscrizione, con il prefetto di Napoli, del “Patto per la sicurezza urbana” per l’estensione sul territorio comunale della piattaforma di videosorveglianza, utile alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Con la realizzazione di un esteso impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, collegato con le forze dell’ordine - aggiunge il sindaco - miglioreremo la vivibilità cittadina con azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità, e daremo impulso al rispetto del decoro urbano».

Sempre sul fronte sicurezza e legalità, il primo cittadino si dichiara soddisfato per aver instaurato «una proficua quotidiana sinergia con il comandante della Stazione Carabinieri, Massimo Serra, e con il dirigente del commissariato di Polizia di Stato, utile a migliorare la vigilanza del territorio».

Scuole ed edilizia scolastica, uffici comunali. «Sono partiti i lavori di ripristino delle condizioni statiche dell’edificio scolastico di via Nicola De Prisco, che saranno ultimati in tempo per consentire il regolare inizio delle attività didattiche in concomitanza con l’avvio del prossimo anno scolastico. Un altro dei miei primi obiettivi - prosegue il sindaco - era quello dell’ammodernamento digitale dell’Ente, che passa essenzialmente attraverso la connettività per erogare al meglio i servizi a cittadini e imprese. In questi giorni è in corso la realizzazione del cablaggio delle due sedi comunali, con una nuova rete intranet e internet con tecnologia fibra ottica, cui si aggiunge l’imminente fornitura a noleggio di quaranta personal computer di ultima generazione che serviranno a sostituirne altrettanti ormai obsoleti e a fine vita, e quindi non più efficienti. Negli ultimi giorni - continua il sindaco - abbiamo dovuto fronteggiare anche la criticità determinata dalla non corretta distribuzione delle cartelle Tasi, che era stata affidata ad una ditta esterna, rivelatasi inefficiente, tanto da provocare disagi ai cittadini e danni all'Ente che ha già problemi di bilancio, costringendoci a dover procedere con la pronta rescissione del contratto di appalto».

Le altre problematiche. «Ovviamente in questo mese sono stati affrontati quotidianamente tanti altri problemi, dall’Azienda Ambiente Reale, alle scuole, alla manutenzione. Tutte tematiche che sto ulteriormente approfondendo».

La nuova giunta. «Annuncio che è in fase di definizione la composizione dell'esecutivo che, come mi sono impegnato in campagna elettorale, quale primo atto adotterà il Puc, atto tanto atteso dalla cittadinanza. E’ mia intenzione - conclude il sindaco Antonio Diplomatico - proseguire lungo questo solco, con l’auspicio di poter raggiungere altri importanti obiettivi programmatici che concorreranno a rendere maggiormente vivibile la città, e più funzionale ed efficiente la macchina burocratica del Comune».

