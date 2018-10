A cura della Redazione

Giovedì 4 ottobre mancherà l'acqua in diverse zone a Boscoreale, dalle ore 13.30 alle 20

Il disservizio si verificherà in via Matteotti, via Gramsci, piazza Pace e via Papa Giovanni XXIII, dai civici 2 a 20.

Lo comunica la GORI, precisando che dovranno essere effettuati lavori programmati alla rete idrica.

