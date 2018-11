A cura della Redazione

Aprirà i battenti venerdì 9 novembre la I Fiera del turismo dell’area vesuviana organizzata dal Comune di Trecase - Assessorato al Turismo - con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli nell’ambito della iniziativa “Vesevus de gustibus, le arti, i sapori e le tradizioni agricole”.

L’appuntamento è al Cinema Teatro “Corelli”, nel cuore del centro storico della piccola ma accogliente cittadina vesuviana, per il convegno di apertura “Le nuove frontiere del turismo” con i saluti del sindaco di Trecase, Raffaele De Luca e dell’assessore al Turismo, Vincenzo Cirillo, e la partecipazione di tanti illustri relatori, tra i quali il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, il consigliere regionale Mario Casillo, delegato al Grande Progetto Pompei, il consigliere della Città Metropolitana con delega in materia Grande Progetto Pompei e Parco Nazionale del Vesuvio, Michele Maddaloni, la presidente del Distretto turistico Atargatis, Antonella Giglio, il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, il presidente dell’Associazione Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa, Aldo Avvisati, e tutti i sindaci del comprensorio vesuviano.

Dopo la tavola rotonda si svolgerà la cerimonia del taglio del nastro con i rappresentanti delle istituzioni e gli ospiti che potranno passeggiare lungo via Regina Margherita, resa ancora più suggestiva da un’illuminazione artistica, per visitare gli stand enogastronomici e di artigianato d’eccellenza allestiti. I comuni che hanno aderito alla Fiera avranno la possibilità di disporre di punti informativi per illustrare le peculiarità della propria offerta turistica.

Il coinvolgimento delle scuole del territorio si è rivelato fondamentale. Il logo della manifestazione è stato scelto a seguito di un concorso di idee riservato ai ragazzi del Liceo artistico “de Chirico” di Torre Annunziata, sotto la supervisione del professore Crescenzo D’Ambrosio. Gli studenti dell’Istituto alberghiero “Pantaleo” di Torre del Greco organizzeranno degli show cooking, nel corso dei quali prepareranno ed offriranno al pubblico prelibatezze realizzate con i prodotti tipici che si richiamano al tema dell’accoglienza e della nota ospitalità vesuviana. Gli alunni del Liceo ad indirizzo musicale “Severi” di Castellammare, coordinati dal professor Angelo Greco, daranno, invece, vita a performance musicali per sottolineare i vari momenti dell’evento.

Lo stesso scenario si ripeterà sabato, sia la mattina che il pomeriggio. E domenica dalle 9 alle 13. Alla fine della kermesse saranno premiati gli stands più belli e caratteristici. Seguirà un brindisi con cui sarà annunciato il prossimo appuntamento della “Fiera degli orti e dei giardini in fiore”, previsto per la primavera 2019.

«Attraverso gli eventi fieristici programmati - afferma l’assessore al Turismo Vincenzo Cirillo - intendiamo riportare Trecase al centro dell’offerta turistica del comprensorio, sia per la sua collocazione geografica favorevole, perché con pochi minuti di auto o di treno si può raggiungere il complesso archeologico di Pompei, il Museo di Villa Regina a Boscoreale e gli Scavi di Oplonti, Stabia ed Ercolano, sia per la presenza del Vesuvio e per i prodotti d’eccellenza sui quali possiamo contare». Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino, Raffaele De Luca: «L’assessore Cirillo ha fatto un ottimo lavoro. Le fiere diventeranno un appuntamento stabile per rilanciare l’immagine del nostro territorio e creare sviluppo ed occupazione».

