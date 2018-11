A cura della Redazione

Strada appena riasfaltata dal Comune e già dissestata a causa di lavori ai sottoservizi. In queste ore è divampata a Boscoreale una polemica sugli iterventi in corso di realizzazione in via Passanti, a distanza di pochi giorni dalla completa ripavimentazione. A tal riguardo è intervenuto il sindaco Antonio Diplomatico: «Intendo fare chiarezza. Lo scavo è effettuato dall’Enel e l’intervento è stato immediato per la riparazione di un cavo M.T. a 20 Kw, tanto che, data l’urgenza, il gestore dell’energia elettrica ha avvisato ed eseguito subito i lavori per consentire la continuità dell’erogazione del servizio in una vasta area della città. Ogni polemica, quindi, è del tutto inutile».

Diplomatico sottolinea poi come «l’Amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità. Ho comunque attivato il settore Lavori Pubblici affinché monitori i lavori per accertarsi che il ripristino del manto stradale venga fatto a regola d’arte e come concordato, ovvero con rifacimento dell’asfalto dell’intera carreggiata da marciapiede a marciapiede».

