A cura della Redazione

Viveva da sola in casa dopo essere rimasta vedova. Una 76enne di Trecase non rispondeva da tre giorni ai vicini che bussavano ogni tanto alla sua porta per accertarsi che andasse tutto bene. Così, allarmati, chiamano i carabinieri della locale Stazione, che vengono inviati sul posto.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra, in stato confusionale verosimilmente dopo una caduta accidentale: non era più riuscita a rialzarsi ed era disidratata. L’hanno soccorsa e hanno richiesto sul posto un’ambulanza.

La signora è stata dunque trasportata in ospedale a Boscotrecase, dove i medici l’hanno medicata e reidratata.