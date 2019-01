A cura della Redazione

"Abbiamo formalmente diffidato numerose società di servizi quali Telecom, Enel, 2iRete Gas e Gori, che frequentemente stanno eseguendo interventi di miglioramento dei servizi da loro resi, invitandole ad effettuare immediatamente il ripristino di larghi tratti di strade cittadine attualmente dissestate per loro carenze nelle successive fasi di rifacimento del manto stradale”.

Ad annunciarlo è Francesco Faraone, vicesindaco e assessore alla manutenzione del Comune di Boscoreale. “Tolleranza zero per queste situazioni, generate dalla scarsa professionalità delle ditte esecutrici dei lavori per conto di tali società di servizi, che stanno trasformando in gruviera tante strade del territorio, determinando evidenti pericoli per l’incolumità di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti”. Ma non solo. Il Comune infatti spende centinaia di migliaia di euro per risarcire i danni agli automobilisti legati proprio al dissesto stradale.

"Pretenderemo da tali società il ripristino a regola d’arte dei tratti di strada precedentemente interessati ai loro lavori - afferma il sindaco Antonio Diplomatico -. Al contempo per porre rimedio immediato ad altre analoghe situazioni esistenti in altre strade cittadine, abbiamo reperito risorse in bilancio per effettuare urgenti interventi per metterle in sicurezza. Purtroppo il fenomeno in questi giorni si sta ingigantendo anche a seguito delle abbondanti piogge che si sono abbattute sulla nostra città. Posso intanto annunciare - ha concluso - che ci stiamo adoperando per trovare una soluzione stabile a questo drammatico problema”.