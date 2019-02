A cura della Redazione

Sosta a pagamento a Boscoreale, pubblicata la gara d'appalto. Il progetto prevede la realizzazione di 385 stalli in più zone della città: piazza Vargas lato destro 25 stalli, lato sinistro 24 stalli e area stazione Circumvesuviana 115 stalli; via Giovanni della Rocca - area PT 15 stalli, lato sinistro 20 stalli, lato destro 20 stalli, località San Francesco 10 stalli, via Diaz 40 stalli, via Gramsci 16 stalli, via Matteotti 8 stalli, piazza Pace 14 stalli, via S.T.E. Cirillo - fronte Comune 5 stalli, via Papa Giovanni XXIII 50 stalli, via Sanfelice 13 stalli, largo Piccolomini D’Aragona 10 stalli. Per i portatori di handicap ne saranno riservati 16.

L’orario di sosta prepagata è previsto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20. La tariffa sarà di 0,60 euro per ogni ora, con frazione minima di 0,50 euro.

I dipendenti delle strutture pubbliche che espletano servizio sul territorio comunale potranno sottoscrivere un abbonamento mensile di 20 euro.

«Finalmente il procedimento di gara è stato avviato - ha commentato Francesco D’Aquino, assessore ai parcheggi -, il mio auspicio è che l'appalto venga sollecitamente aggiudicato. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a pagamento nel territorio comunale non può essere gestito in maniera continuativa dal personale del Comune. La regolamentazione della sosta, in particolar modo nel centro storico, contribuirà anche a migliorare la fruibilità delle attività commerciali».

«Uno dei nostri obiettivi - aggiunge il sindaco Antonio Diplomatico - è quello di razionalizzare la sosta nel centro abitato per venire incontro alle esigenze dei commercianti, che da anni lamentano l’impossibilità di accesso agli esercizi per la mancanza di stalli di sosta».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook