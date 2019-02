A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno tratto in arresto S. M., 36enne del posto, resosi responsabile di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Nel corso delle perquisizioni, personale e domiciliare, i militari dell'Arma l'hanno trovato in possesso di circa 16 grammi di marijuana in confezioni, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo Le formalità di rito l'arrestato è stato tradotto ai domiciliari. Ora attende il rito direttissimo.