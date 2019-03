A cura della Redazione

Innovativo quanto efficace l'intervento chirurgico alla tiroide che è stato messo a punto alla Casa di Cura Salus di Battipaglia dal dott. Francesco Stanzione, 38enne medico di Trecase.

L'operazione - una delle prime praticate nel Sud Italia - avviene attraverso una incisione nell'ascella che non lascia cicatrici visibili al collo a chi è costretto a subirla per l'asportazione di noduli di piccole dimensioni. La tecnica è stata introdotta dalla Corea del Sud, dove l'ha sviluppata il dott. Woong Youn Chung della Yonsei University College of Medicine di Seoul.

Stanzione, specializzato in medicina endocrina e laparoscopica, l'ha eseguita su due pazienti, sotto la supervisione della professoressa Micaela Piccoli, vero e proprio "guru" di questa nuova metodica in Italia, e della dott.ssa Barbara Mullineris. «Si tratta - spiega Stanzione - di una tecnica che non mina l'aspetto estetico e psicologico del paziente. Un esempio di intervento che apre nuovi scenari nella chirurgia mini-invasiva. Sono fiero di aver potuto portare questo nuovo approccio al Sud».