Il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, e Gianluca Basile, commissario straordinario dell’agenzia regionale per la realizzazione dell’Universiadi Napoli 2019, hanno sottoscritto la lettera d’intenti rivolta all’utilizzo dell’impianto sportivo “Vittorio Pozzo” per le attività di training finalizzate alla kermesse, e spazi in genere che la struttura commissariale e il Comune ritenessero utili per lo svolgimento di eventi, convegni e manifestazioni riguardanti le Universiadi, per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2019.

Il Comune collaborerà con la struttura commissariale per ogni attività da svolgere nei settori dello sport, della promozione dell’iniziativa sul territorio, e per l’espletamento dei servizi tecnico-amministrativi legati alla progettazione e realizzazione dei lavori da effettuare sull’impianto sportivo.

Nell’ambito di questa collaborazione con l’agenzia dell’Universiadi Napoli 2019, il Comune fornirà tutta l’assistenza durante lo svolgimento della manifestazione, per il controllo e gestione in sicurezza dell’impianto sportivo e per consentire agevole accesso e deflusso dallo stesso.

La struttura commissariale finanzierà con seicentomila euro la realizzazione degli interventi edili e impiantistici, necessari per il ripristino funzionale dell’impianto sportivo.

“Un altro passo avanti per fare della nostra città un punto di riferimento nell’ambito delle manifestazioni sportive connesse con lo svolgimento delle Universiadi 2019 - ha commentato il sindaco Diplomatico -. Questa dovrà essere anche l’occasione per attrarre visitatori sul nostro territorio e di ulteriore rilancio turistico della città”.

“Essere entrati nel circuito delle Universiadi è per me motivo di grande orgoglio - spiega Francesco D’Aquino, assessore allo Sport e agli Eventi -. Ridare alla città lo storico impianto sportivo “Vittorio Pozzo” era uno dei nostri obiettivi programmatici e ci siamo riusciti”.