A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno tratto in arresto Marco Navone, 36 anni, di Boscoreale, già noto alle forze dell'Ordine, che nel corso di perquisizione nel suo domicilio in via Croce è stato trovato in possesso di 45 grammi di marijuana suddivisi in 29 confezioni, 28 grammi di marijuana contenuti in altra e unica busta, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il tutto era stato nascosto all'interno di una cassaforte occultata alla vista da un armadio.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.