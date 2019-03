A cura della Redazione

"Tutti uniti per il Vesuvio". Questo è il motto con cui ancora una volta hanno agito le tante associazioni del territorio vesuviano, che si sono date appuntamento quest'oggi per una grande azione di "cleanup" (pulizia) lungo il tratto della via Panoramica che attraversa i comuni di Trecase e Boscotrecase.

L'evento, promosso dall'Associazione PrimaAurora in sinergia con alcuni dei viticoltori e le aziende agricole locali, e patrocinato dai Comuni di Boscotrecase e Trecase, è mirato a dare un segnale forte tutta quella gente che ancora oggi è rea di quegli ignobili atti di inciviltà in cui si vedono abbandonate tonnellate di rifiuti di ogni genere, anche speciali e pericolosi per la salute.

Tanti sono stati i volontari intervenuti. Si sono contate all'incirca cento persone - di ogni età e provenienti dalle cittadine dei dintorni - impegnate lungo i quasi 3 km della strada che attraversa i due Comuni.

Lungo la via, durante le operazioni, sono stati raccolti circa 100 bustoni di rifiuti differenziati e altre tipologie di spazzatura che rientrono nella categoria dei materiali speciali (copertoni, guaine d'asfalto, inerti, elettrodomestici e altro).

Non è mancato il rimvenimento di alcune microdiscariche prontamente segnalate alle autorità locali e al sistema di tutela ambientale regionale della SMA.

A spingere i volontari in questa grande azione di civiltà è stata la tanta voglia riscatto quella di riprendersi un territorio libero da qualsiasi forma di inciviltà.

I promotori dell'iniziativa hanno ringraziato quanti sono intervenuti, le associazioni e i viticoltori del territorio presenti, e non per ultime le amministrazioni locali di Trecase - sindaco Raffaele De Luca - e Boscotrecase - sindaco Pietro Carotenuto - che hanno sostenuto l'evento e che provvederanno alla rimozione dei rifiuti raccolti e differenziati.