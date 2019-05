A cura della Redazione

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio una coppia di cittadini cinesi.

Si tratta di un uomo di 32 anni, residente a Terzigno, e di una 30enne che era agli arresti domiciliari perché giudicabile per detenzione di shaboo a fini di spaccio riscontrata a Roma, convivente del 32enne.

I militari, recatisi nell’abitazione della donna nell’ambito dei controlli sul rispetto degli obblighi conseguenti ai domiciliari, hanno notato una attesa troppo lunga dopo aver bussato al campanello e hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

In camera da letto, su uno dei comodini, hanno rinvenuto e sequestrato 3,50 grammi di “shaboo” in cristalli, la droga sintetica che comporta gravi rischi per chi la assume.

Trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.170 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono in attesa del rito direttissimo.