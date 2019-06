A cura della Redazione

Alfonso Carotenuto, 58 anni, arrestato lo scorso 30 maggio per detenzione di 30 grammi di marijuana a Boscoreale, non è stato sottoposto ad alcuna misura custodiale ed avrà, in attesa del processo che si terrà ad ottobre, l’obbligo di firma presso la Stazione dei carabinieri di Boscoreale.

Accolte, quindi, le richiesta dell’avvocato Donato De Paola nonostante il pm avesse proposto la custodia cautelare.

L'uomo fu bloccato dai militari dell'Arma in piazza Vargas.