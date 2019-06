A cura della Redazione

Aperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a tempo pieno e/o prolungato. Per facilitare e semplificare le procedure l’iscrizione può essere effettuata online. Dal portale internet istituzionale www.comune.boscoreale.na.it, accedendo alla sezione “Mensa scolastica” in home page, vi è il collegamento al form di iscrizione al servizio. Una procedura semplice e guidata che consentirà comodamente da casa di adempiere alla necessaria iscrizione, allegando anche la relativa indispensabile documentazione richiesta dal sistema informatico. Sarà comunque possibile effettuare anche l’iscrizione cartacea utilizzando il modello in distribuzione presso il Settore Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, uffici comunali Piano Napoli Villa Regina, e scaricabile dal portale internet istituzionale, sempre nella sezione “Mensa scolastica”, che, unitamente alla documentazione richiesta, va presentato al protocollo generale ubicato presso la Casa Municipale di piazza Pace, o inviato a mezzo servizio postale.

La compartecipazione al costo del servizio avviene nel rispetto delle fasce reddituali, differenziate tra alunni residenti e non residenti, stabilite dalla giunta comunale. Per usufruire delle agevolazioni tariffarie, bisogna essere in possesso dell'attestazione ISEE 2019, alla cui scadenza dovrà essere presentata la nuova.

Ai sensi dell’art.28, comma 3, del vigente regolamento integrato dei servizi scolastici, in caso di mancata consegna del certificato ISEE, l’alunno sarà collocato d’ufficio nella fascia reddituale di contribuzione al servizio pari al 100% del costo del pasto. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell’ISEE 2019 consegnato all’atto dell’iscrizione al servizio, se non sarà consegnato il nuovo certificato ISEE, l’alunno sarà collocato nella fascia reddituale di contribuzione al servizio pari al 100% del costo del pasto, salvo compensazione nel momento in cui verrà consegnato il nuovo ISEE, che comporterà la collocazione nella fascia reddituale di appartenenza.

Agli alunni diversamente abili il servizio è garantito gratuitamente. Anche per questi alunni è obbligatoria l’iscrizione che altrettanto può avvenire online adoperando la suddetta procedura, o in alternativa utilizzando la modalità cartacea compilando l’apposito modello disponibile nella sezione “Mensa scolastica” del portale internet istituzionale.

Nella home page del portale internet istituzionale è presente un’apposita sezione “Mensa scolastica” dove sono pubblicate dettagliate notizie sul servizio.