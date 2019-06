A cura della Redazione

Si svolgerà domenica 9 giugno in piazza Vargas, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, la manifestazione “MOVE WEEK”, organizzata dall’UISP – Unione Italiana Sport per Tutti -, che si avvale del patrocinio morale del Comune.

MOVE WEEK è una settimana di mobilitazione per la promozione del movimento e di stili di vita attivi che unisce l’Europa nel segno dello sport per tutti.

L’obiettivo è quello di coniugare i temi degli stili di vita e del movimento in uno scenario di relazioni associative, di coesione sociale e di ridisegno degli spazi pubblici, per uno sport per tutti e una salute di cittadinanza.