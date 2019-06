A cura della Redazione

In questi giorni, l'intero territorio regionale sta vivendo quotidiane difficoltà connesse con il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio. Questi disagi potrebbero interessare anche Boscoreale.

A tal riguardo il sindaco Antonio Diplomatico fa appello alla cittadinanza “di osservare con il massimo rigore le regole di separazione dei rifiuti e di conferimento degli stessi, rispettando il calendario di raccolta. Tali regole - ha detto il primo cittadino - vanno comunque osservate in ogni circostanza, anche in previsione del blocco del termovalorizzatore di Acerra, programmato per il prossimo mese di settembre per consentire lavori di manutenzione, che potrebbe determinare dei disagi”.

Il sindaco, inoltre, invita “a vigilare anche sui diffusi episodi di indiscriminato abbandono di rifiuti, perfino speciali, in qualsiasi strada della città, sovente ad opera di persone provenienti da altri comuni, denunciandoli senza esitazione. La collaborazione di tutti è indispensabile, maggiormente nel periodo estivo, per evitare anche problemi di natura igienico sanitaria”.