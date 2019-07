A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione fino alle 16:00 di lunedì 15 luglio nelle seguenti zone del comune di Terzigno:

Via GALILEO GALILEI, VIA D'AVINO RAFFAELE, VIA AVINI, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA MARTIRI D'UNGHERIA, VIA FRANCESCO BARACCA, VIA SANT'ANTONIO, VIA ALDO MORO, VIA GIORDANO, VIA ROMA, VIA DIAZ, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA CAVOUR e relative traverse.