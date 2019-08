A cura della Redazione

I poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana in un terreno abbandonato tra Via Fiordaliso e Via Belvedere.

Per accedere all’area di coltivazione, della superficie di circa 40 mq., i poliziotti hanno dovuto attraversare una siepe di rovi creata per occultare le piante di canapa. I dieci arbusti rinvenuti, aventi un’altezza compresa tra i 70 cm e 1,80 cm per un peso di circa 10 kg, sono stati sradicati.

Sono in corso verifiche per risalire al proprietario ed utilizzatore del fondo agricolo.