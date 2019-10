A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio D. S., 18enne del posto già noto alle forze dell’ordine. In un locale di un garage di sua proprietà, i militari hanno rinvenuto 225 grammi di marijuana: gran parte della sostanza era in fase di essiccazione, una porzione già suddivisa in dosi.

Il giovane aveva utilizzato due scatole rettangolari sulle quali era poggiata della carta assorbente: la sostanza era distribuita sullo strato di carta in modo che si disidratasse prima di essere confezionata.

Sottoposto ai domiciliari, è in attesa del giudizio con rito direttissimo.