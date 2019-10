A cura della Redazione

Sono stati ultimati i lavori di ripavimentazione dell’intero tratto di via Marchesa, la trafficata arteria che collega le frazioni Marchesa, Cangiani e Marra.

“La manutenzione di questa strada è stata possibile grazie alla costruttiva sinergia instauratasi da tempo con la Gori, che si è fatta carico dei lavori nell’ambito di un cronoprogramma concordato con l’amministrazione per diversi interventi in numerose strade cittadine – ha commentato Luca Giordano, consigliere comunale delegato ai rapporti con la Gori -. Tale intervento - aggiunge - consentirà anche di eliminare l’annoso problema delle perdite idriche con relative infiltrazioni nel sottosuolo, che sovente provocano ingenti danni alla sede stradale con conseguenti pericoli per la circolazione veicolare e per i pedoni”.

Soddisfatto anche il vicesindaco Francesco Faraone . “Gli interventi in via Marchesa - afferma - non si concludono di certo con la sola ripavimentazione della strada. Stiamo, infatti, programmando la messa in sicurezza del famigerato incrocio con via Futa e via Brancaccio, teatro di decine di incidenti, qualcuno anche mortale”.

“Il ripristino della pavimentazione stradale in questa importante arteria cittadina ridà sicurezza a pedoni e utenti della strada – ha commentato Ida Trito, assessore ai Lavori Pubblici -. La realizzazione di tali lavori ha consentito anche la sistemazione dell’ampia area antistante il plesso scolastico di Marchesa, permettendo, in particolare agli alunni, un’agevole accesso alla scuola”.