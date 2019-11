A cura della Redazione

Ha avuto avvio stamattina, presso la struttura comunale di via Giovanni De Falco, ex asilo nido, il servizio di ludoteca per la prima infanzia, attivato dall’Ambito Sociale N30, rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra 6 mesi e 3 anni residenti nei Comuni di Boscoreale e Boscotrecase.

Il servizio, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, offrirà ai bambini e alle bambine attività educative, ludico-ricreative, acquisizione di autonomia e crescita.

Alla cerimonia di inizio delle attività ludiche sono intervenuti il sindaco Antonio Diplomatico, i consiglieri comunali Adriana De Falco, delegata alla Pubblica Istruzione, e Luca Giordano, delegato alle Politiche Sociali, il dirigente dell’Ambito Sociale N30 Nicola Anaclerio e il responsabile della cooperativa Raggio di Sole che gestisce il servizio. Presenti anche gli assessori Francesco D’Aquino e Ida Trito, il consigliere Gaetano Campanile e il capo settore politiche sociali Raffaela Cirillo.

“Il progetto – ha spiegato Nicola Anaclerio, dirigente dell’ufficio di piano dell’Ambito Sociale N30 – è riservato a trentacinque bambini residenti nei Comuni di Boscoreale e Boscotrecase. Al momento vi sono ancora posti liberi e quanti interessati, avendone i requisiti, possono presentare istanza ai predetti Comuni. Il progetto – ha aggiunto Anaclerio – durerà sette mesi, ovvero fino al 30 giugno 2020, e ci stiamo già attivando per garantirne la continuità anche per il successivo anno scolastico”.

“Siamo contenti di essere arrivati alla fine dell’iter burocratico che ci ha permesso di dare un servizio sociale importantissimo per la nostra comunità - ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico-, ed ho il cuore pieno di gioia per aver raggiunto questo obiettivo”.

Le famiglie interessate ad iscrivere al servizio ludoteca i loro bambini, possono rivolgersi al Settore Politiche Sociali, ubicato presso la sede comunale di via Le Corbusier, Piano Napoli Villa Regina.