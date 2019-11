A cura della Redazione

“La Gori ha bandito la gara pubblica per la realizzazione della rete fognaria nella vasta area periferica della città. Siamo all’ultimo atto prima della definitiva risoluzione dell’annoso problema che da sempre affligge i concittadini di Passanti, Pellegrini, Marchesa, Cangiani e Marra”.

Ad annunciarlo, compiaciuto, il sindaco Antonio Diplomatico, il quale aggiunge che “il merito di questo straordinario storico risultato è del consigliere regionale Mario Casillo, cittadino boschese, che tanto si è prodigato per far finanziare questa imponente opera pubblica la cui realizzazione contribuirà, in modo risolutivo, a rendere più sicura e vivibile questa vasta e popolata area della città”.

La realizzazione della nuova rete fognaria, che ha un costo di circa 5 milioni e 200 mila euro, è stata finanziata dalla Regione Campania con fondi per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014/2020.