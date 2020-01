A cura della Redazione

E’ stato pubblicato oggi l’Avviso Pubblico per la regolarizzazione del rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati da nuclei familiari senza titolo. Le domande possono essere presentate entro il termine tassativo del 29 aprile 2020. Il modello di domanda è disponibile sul sito web istituzionale: www.comune.boscoreale.na.it.

Per assistenza alla compilazione delle domande e per ogni utile spiegazione sulla normativa, l’amministrazione comunale consiglia di rivolgersi ai CAF e/o ai sindacati degli inquilini.

“Dopo tanto lavoro svolto, finalmente si concretizza la sanatoria per le famiglie indigenti occupanti senza titolo gli alloggi popolari, che ora concretamente potranno realizzare il sogno di avere una casa - ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Senza fare proclami, profondendo ogni energia, abbiamo raggiunto un grande risultato, frutto anche del confronto costante con le parti sociali che ci hanno affiancato in un momento delicato per la nostra città che vive una seria criticità e grandi tensioni su questi temi. Abbiamo scelto di affrontare con determinazione il problema casa tenendo fermo il binomio legalità e solidarietà sociale e il tema del diritto all'abitazione. Ribadisco che il nostro unico obiettivo è quello di dare a tutti una condizione abitativa meno precaria e più dignitosa, migliorando al tempo stesso la qualità di vita in tutte le parti del nostro territorio. Intendo ringraziare - ha concluso il sindaco - l’assessore regionale Bruno Discepolo, il governatore Vincenzo De Luca, e il consigliere regionale Mario Casillo, per l’impegno profuso pe le rispettive competenze che ha portato all’approvazione della sanatoria”.