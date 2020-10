A cura della Redazione

Sei persone attualmente positive al Covid-19 a Boscoreale. Lo comunica il sindaco Antonio Diplomatico dopo aver ricevuto informazioni dall'ASL NA 3 Sud.

"Vi sono quattro positivi in quarantena domiciliare, un positivo ricoverato presso l’ospedale Cotugno e un positivo in via di guarigione in attesa del secondo tampone - spiega il primo cittadino -. Questi dati sono sicuramente confortanti per la nostra città, rispetto alla progressiva crescita di contagi che sta interessando la nostra regione in questi ultimi giorni. Ciò è indubbiamente la riprova che i boschesi stanno rispettando tutte le misure anti-contagio".

Diplomatico poi spiega che "mi pervengono segnalazioni di quotidiani assembramenti fuori le scuole. Mi appello al senso di responsabilità delle mamme che accompagnano i loro figli, e le invito ad evitare assolutamente di trattenersi oltre il necessario nei pressi dei plessi scolastici. Non dimentichiamo che la pandemia è in piena crescita e quindi dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili per tutelare la nostra comunità. Invito anche a rispettare tutte le misure sanitarie ormai a tutti note: usare sempre la mascherina all’aperto e nei luoghi pubblici; lavare e detergersi le mani; non uscire di casa se febbricitanti oltre 37,5 gradi di temperatura corporea. Poche ma essenziali precauzioni che se rispettate, contribuiranno significativamente - conclude - a contenere il contagio da Covid-19”.