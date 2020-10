A cura della Redazione

Le criticità comunicative con le Asl che si sono registrate in questi giorni da parte dei sindaci circa l’esito dei tamponi per accertare la positività al Covid-19, hanno indotto il presidente di Anci Campania a sollevare la questione scrivendo al Presidente della Giunta Regionale della Campania e al Coordinatore dell’Unità di Crisi regionale.

A tal riguardo il sindaco Antonio Diplomatico ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La criticità che qualche ora fa ho evidenziato circa il rallentamento del flusso comunicativo con l’Asl relativamente all’esito dei tamponi esaminati, a differenza di quanto sostengono taluni organi di stampa, è comune a tutti i sindaci della Campania, tant’è che è intervenuto anche il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, che con una nota indirizzata al presidente De Luca ha denunciato i ritardi e la disorganizzazione delle Asl che, di fatto, si sta scaricando sui sindaci. Condivido in pieno la nota del presidente Marino e spero che il governatore De Luca intervenga energicamente per porre fine a questa intollerabile inefficienza che sta disorientando la cittadinanza, già di per sé profondamente preoccupata dalla violenta ripresa della pandemia”.