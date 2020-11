A cura della Redazione

Il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico deha formalmente ritirato le dimissioni. Lo aveva preannunciato nel pomeriggio di sabato nel corso di una conferenza stampa.

Con una nota indirizzata ai Consiglieri comunali il Sindaco spiega le motivazioni che l’hanno indotto a ritirare le dimissioni.

“Lo scorso 11 novembre avevo presentato le dimissioni a causa di una crisi politica che non mi consentiva di continuare a svolgere le funzioni con la dovuta serenità. Avendo ricevuto, dalle forze politiche che compongono la maggioranza consiliare, pieno sostegno nel continuare l’azione amministrativa, e conseguente richiesta di ritirare le dimissioni, anche alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica che richiede unità, dialogo e spirito di sacrificio da parte di tutti, ho deciso di ritirare le dimissioni nell’interesse dei cittadini di Boscoreale. Continuerò a svolgere le mie funzioni con dedizione e spirito di servizio, in collaborazione con il tavolo permanente tecnico/politico istituito dalle forze di maggioranza, per la risoluzione delle problematiche che assillano la città”.