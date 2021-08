A cura della Redazione

Incendio di vaste proporzioni in una concessionaria di auto a Boscoreale in via Settetermini.

L’incendio ha interessato la concessionaria Giusy Auto, con un bilancio di 12 auto distrutte e altre 6 danneggiate.

Le fiamme sono divampate intorno alle tre e solo questa mattina alle sei due squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnere il rogo.

Ad indagare sono invece Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, anche loro arrivati sul luogo dove si è verificato il rogo, che hanno raccolto le prime testimonianze del caso.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'incendio, la cui natura risulta al momento ancora non chiara, avrebbe provocato un danno pari a circa 300.000 euro.