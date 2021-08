A cura della Redazione

Emergenza Coronavirus a Boscoreale. Sono poco confortanti i numeri che emergono dal report sul monitoraggio Covid-19 in città, relativi al periodo dal 16 al 22 agosto.

In questa settimana, infatti, c’è stata una forte impennata di positivi, 34 dal 16 al 22 agosto. Fortunatamente in tale periodo non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall’inizio della pandemia si è attestato a 50.

In tale settimana, inoltre, l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, nella nostra città si è attestata al 124,98 % (nella precedente settimana era del 25,73 %), mentre il dato regionale è del 56,91 %.

Fino al 19 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 15.004 prime dosi di vaccino (55% della popolazione), mentre 11.523 cittadini (42% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.

“Negli ultimi giorni - spiega il sindaco Antonio Diplomatico – oltre al notevole aumento di nuovi positivi stiamo notando anche che sta salendo vertiginosamente l’indice di contagio che è di gran lunga superiore alla media regionale. Questo enorme balzo dei nuovi positivi evidentemente è dovuto al mancato distanziamento e al non utilizzo delle mascherine - aggiunge il sindaco –. Invito i cittadini a rispettare le regole che ormai tutti conosciamo, a evitare qualsiasi forma di assembramento e di sottoporsi quanto prima alla vaccinazione”.