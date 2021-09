A cura della Redazione

L'annuncio del sindaco Pietro Carotenuto, ricandidatosi nella lista Boscotrecase Libera.

"Entro dicembre 2021 renderemo Boscotrecase un comune cardioprotetto creando una rete di soccorso tempestiva e integrata con il 118. Grazie ad un finanziamento già ottenuto dalla Città Metropolitana potremo infatti dotare il territorio comunale di 5 defibrillatori".

Il sindaco uscente che punta alla riconferma in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 annuncia attraverso il suo profilo Facebook il primo punto del suo programma per il secondo mandato.

"Sulla Strada Giusta” è la sintesi chiara e definita del progetto che Boscotrecase Libera porta avanti da anni. Quello che voglio raccontarvi da oggi e per i prossimi giorni è il nostro programma realizzabile per la città. Un percorso iniziato nel 2016 - conclude Carotenuto, fatto di interventi già realizzati e che ci permettono di guardare al futuro in modo diverso, di interventi in corso d'opera e di altri, alcuni già finanziati, che saranno realizzati nei prossimi cinque anni".