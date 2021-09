A cura della Redazione

Si arricchisce il parco auto in dotazione alla Polizia Municipale di Boscoreale. Questa mattina nella corte della Casa Municipale si è svolta la cerimonia di benedizione della nuova auto, una Fiat Panda che va a potenziare i mezzi a disposizione degli operatori di Polizia Municipale.

L’autovettura è stata acquistata con i fondi del progetto “Scuole sicure”, finanziato dal Ministero dell'Interno.

Presenti alla cerimonia, oltre al parroco don Alessandro Valentino, che ha benedetto il nuovo automezzo, il sindaco Antonio Diplomatico, l’assessore Luca Giordano, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Sansone, insieme ad alcuni luogotenenti in organico al Comando.

“Il potenziamento del Comando Polizia Municipale con uomini e nuovi mezzi è una delle priorità dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Antonio Diplomatico -". "Ho portato a termine un progetto già iniziato da chi mi ha preceduto – spiega il comandante della Polizia Municipale Giovanni Sansone -. L’attuale organico è composto da soli sei agenti divisi su due turni e ciò comporta la contrazione dei servizi che inevitabilmente ricadono anche su quelli all’esterno delle scuole. Farò in modo di utilizzare anche una sola unità dinanzi i plessi scolastici per coprirne quante più possibile. Questa carenza di personale - aggiunge il comandante Giovanni Sansone - sarà mitigata con il prossimo arrivo di due unità part-time al 50%, per una durata complessiva di tre mesi, che prevalentemente saranno utilizzate per tutti i servizi ed in particolare per quelli di viabilità all’entrata e uscita dalle scuole. Maggiore presenza sul territorio sarà di certo assicurata con l’assunzione delle unità previste nel piano triennale”.