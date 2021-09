A cura della Redazione

Sono circa cento i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino nella giornata di oggi, in occasione dell’Open Day vaccinale “Vaccialmercato”, senza prenotazione, che con unità mobile vaccinale si è svolto presso l’area mercatale.

“Ringrazio innanzitutto l’Asl Na3 Sud, e in particolare il dott. Antonio Coppola, coordinatore delle unità mobili vaccinali – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. La percentuale di boschesi vaccinati è ancora molto bassa ed è per questo che abbiamo organizzato un altro Open Day vaccinale senza prenotazione, per sabato 2 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, sempre presso l’area mercatale. Questo secondo appuntamento - ha aggiunto il sindaco - è una nuova occasione da non perdere per chi ancora non si è vaccinato, e in particolare per studenti e lavoratori che oggi, giornata infrasettimanale, non hanno potuto fruire del servizio”.