A cura della Redazione

Boscoreale si prepara agli eventi di Natale 2021 e, per farlo, l’Amministrazione comunale ha indetto un bando per la ricerca di partner per la realizzazione di iniziative ed eventi.

Il termine per presentare la manifestazione d’interesse è fissato al 30 novembre 2021. L’obiettivo è finalizzato ad acquisire proposte di iniziative intese a valorizzare, animare e promuovere la città e le frazioni, da inserire nel programma degli eventi del Natale 2021, che si svolgeranno dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Le iniziative e proposte potranno essere presentate da soggetti singoli o associati, enti, pro-loco, imprese, anche individuali, società cooperative, fondazioni e associazioni, e dovranno riguardare una delle seguenti attività da realizzare nelle piazze, vie e quartieri della città: valorizzazione del quartiere/strada/località mediante addobbi o strutture natalizie; animazione; spettacolo; valorizzazione e promozione delle tipicità locali; cultura; attività per ragazzi/bambini; mercatino natalizio (l’Amministrazione comunale mette a disposizione casette in legno di proprietà dell’Ente con montaggio e smontaggio a carico dell’organizzatore proponente).

“Stiamo lavorando alla stesura di un programma di eventi, che includa iniziative finalizzate ad animare la città nel periodo delle festività natalizie - spiega Francesco Faraone, vicesindaco con delega agli eventi -. Il nostro intento è quello di promuovere e sostenere proposte che favoriscano una rinascita economica del territorio, e contribuiscano a creare un clima festoso ed accogliente, agevolando l’aggregazione sociale e culturale dei nostri concittadini - aggiunge Francesco Faraone -. Il nostro auspicio è anche quello che un programma ricco di eventi possa attrarre turisti per fargli scoprire i nostri beni ambientali e culturali, la nostra millenaria storia e le tradizioni natalizie”.