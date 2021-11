A cura della Redazione

Sono in corso a Boscoreale i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi nel tratto di strada di via Promiscua che attraversa l’isolato 5 del rione Gescal, dalla rotatoria fino all’incrocio con via Torretta di Siena.

“La costante sinergia con la Città Metropolitana di Napoli ha consentito la realizzazione di tali lavori nell’ambito dell’accordo quadro degli interventi di sistemazione della rete viaria - spiega Luca Giordano, assessore ai Lavori Pubblici -. L’intervento in corso, in particolare, è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e il transito dei pedoni con la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Nell’intera area - aggiunge l’assessore Giordano - saranno piantumati circa trenta alberi di Tiglio, comunemente utilizzati come pianta ornamentale nei parchi e giardini”.

“Anche questo intervento è il segno tangibile dell’operatività dell’Amministrazione – commenta il vicesindaco Francesco Faraone –, e servirà a migliorare la viabilità e la sicurezza dei pedoni in un’area particolarmente trafficata e urbanizzata, abbellendola anche con la collocazione di alberi”.