Giovedì scorso è stato ufficialmente inaugurato a Boscotrecase il primo asilo nido comunale 0-3 anni.

Una struttura che nasce da un progetto portato avanti dal sindaco Pietro Carotenuto, dal consigliere regionale Mario Casillo e dalla precedente Amministrazione.

All’interno della struttura saranno accolti più di 30 bambini in un ambiente confortevole, spazioso e luminoso.

All’inaugurazione erano presento il sindaco Pietro Carotenuto, l'Assessore Regionale Lucia Fortini, il consigliere Mario Casillo, gli assessori e consiglieri comunali di Boscotrecase nonché le insegnanti del Circolo Didattico.

“Per me è una gioia immensa guardare gli occhi sorridenti dei bambini che, oggi, possono vivere la scuola nuovamente in presenza e che soprattutto possono stare bene in queste aule accoglienti, stimolati e seguiti durante il loro percorso educativo – ha affermato l’assessore regionale Lucia Fortini -.

Abbiamo bisogno di ottimismo e di pensare che il nostro futuro ci potrà riservare solo cose positive e se non abbassiamo la guardia, utilizziamo le mascherine e ci sottoponiamo tutti alla terza dose, potremo finalmente sperare di vincere la lotta contro il Covid19.

Approfitto, come sempre, per ringraziare i dirigenti, il personale scolastico docente e non docente della regione Campania perché senza il loro lavoro non saremmo mai riusciti a superare le difficoltà causate dalla pandemia. Un abbraccio alle famiglie e un grosso in bocca al lupo ai nuovi piccoli studenti. Ringrazio il Sindaco di Boscotrecase Carotenuto per l’accoglienza e il Consigliere della Regione Campania Casillo per il costante lavoro svolto”.