A cura della Redazione

Maria De Simone è il nuovo assessore che completa la squadra di governo della città.

La neo assessore, trentaquattro anni, laureata in economia e commercio, consulente del lavoro, è stata nominata dal sindaco Antonio Diplomatico che commenta “Auguro buon lavoro a Maria De Simone e sono sicuro che saprà dare al meglio il suo prezioso contributo all’esecutivo e alla nostra comunità”.

“Sono onorata di ricoprire questa prestigiosa carica - dichiara Maria De Simone-. Ringrazio il Sindaco per avermi voluto in giunta e per la fiducia che mi ha accordato. Con il massimo impegno metterò al servizio della città il mio entusiasmo, certa di poter contribuire anch'io al conseguimento di ulteriori obiettivi da aggiungere ai tanti che sono stati già raggiunti dall'amministrazione Diplomatico”.