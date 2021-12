A cura della Redazione

Prenderà il via sabato 11 dicembre, per concludersi giovedì 6 gennaio, il “Nostro Natale”, un ricco programma di eventi per le festività natalizie organizzato dal Comune di Boscoreale in collaborazione con le associazioni: “Strada Facendo”, “Il Nuovo Vesuvio”, “Pro Loco Villa Regina”, “Coop. L’impronta”, e con il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e le Parrocchie “Immacolata Concezione”, “San Giuseppe” di Marchesa e “Madonna Liberatrice dai Flagelli”.

Il primo appuntamento è previsto presso il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, dove dalle ore 10:00 di sabato 11 dicembre, ad accogliere i visitatori ci saranno i trampolieri di Natale. Previsto anche l’allestimento di un laboratorio sensoriale erboristico “Le spezie del Vesuvio”, e un Laboratori di Arte Rupestre e Paleontologia. Per i più piccoli, invece, sarà inaugurata la casa di Babbo Natale e proposto lo spettacolo “Il Museo dei dinosauri”.

Domenica 12 dicembre sempre presso il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, dalle ore 10:00 sarà allestito il Laboratorio sensoriale erboristico “Le spezie del Vesuvio”. Per i più piccoli ci sarà ad aspettarli Babbo Natale, e a seguire si terranno due spettacoli: alle ore 11:00 spettacolo di bolle giganti e alle ore 12:00 spettacolo di arti magiche. Nella stessa giornata, alle ore 10:30, all’interno del quartiere “Piano Napoli Settetermini”, si terrà l’evento “Benvenuti al Polo Nord”.

Sabato 18 dicembre, dalle ore 10:00, presso il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, Babbo Natale incontra i bambini. A seguire si terranno tre laboratori: Laboratorio sensoriale erboristico “Le spezie del Vesuvio”; Laboratorio sensoriale erboristico “Le spezie del Vesuvio”; Laboratorio “La favola del colibrì che salvò il Vesuvio”. Alle ore 12:00 si terrà lo spettacolo di marionette “Se una notte di inverno Babbo Natale…”.

Presso il parco pubblico in via Papa Giovanni XXIII, alle ore 10:30, inaugurazione pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 19 dicembre, dalle ore 10:00, presso il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, si terrà il Laboratorio sensoriale erboristico “Le spezie del Vesuvio”, e alle ore 11:00 lo spettacolo “Scrigno Magico” con Lello Musella e Veronica Fusaro.

Sempre domenica 19 dicembre: Harley per passione - Babbo Natale in moto: alle ore 9:00 moto incontro presso il Bar Target in via Passanti 4; 1ᵃ tappa ore 10:00, Chiesa San Giuseppe, località Marchesa – ore 10:30 Santa Messa; 2ᵃ tappa ore 10:40, Chiesa Madonna Liberatrice dai Flagelli – ore 11:00 Santa Messa; 3ᵃ tappa ore 11:30, Chiesa dell’Immacolata Concezione – ore 12:00 Santa Messa; 4ᵃ tappa ore 12:00 sfilata e sosta a piazza Pace per il brindisi di Natale.

Altrettanto nella giornata del 19 dicembre, alle ore 21:00 presso il Teatro Minerva si terrà lo spettacolo di Paolo Caiazzo “Terroni si nasce, ed io lo nacqui…modestamente” (Rassegna teatrale del Teatro Pubblico Campano).

Alle ore 10:30, invece, presso il piazzale antistante l’Antiquarium di Villa Regina, “Benvenuti al Polo Nord”.

Martedì 21 dicembre, alle ore 10:30, presso il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, Babbo Natale incontra i bambini. Alle ore 18:00 presso il Teatro Minerva, Concerto Natalizio dell’Istituto Comprensivo Dati.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 17:30, presso il Teatro Minerva, proiezione del film per bambini “Gli eroi del Natale”. Alle ore 18:30 presso la Cappella Zurlo, Concerto del gruppo gospel Magma Ensemble.

Nei giorni di Natale, e Santo Stefano, dalle ore 19:30, presso la Chiesa San Giuseppe di Marchesa, XVI edizione del Presepe Vivente.

A Santo Stefano, ore 19:30, presso la Chiesa Immacolata Concezione, concerto “Ffg – Friends for Gospel”.

Martedì 28 dicembre, alle ore 10:30, presso il largo Pellegrini (spazio adiacente la Chiesa), Animazione per bambini. Alle ore 20:30 presso il Teatro Minerva, concerto “Quella Favola…chiamata Natale”.

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 17:30, presso il Teatro Minerva, proiezione del film per bambini “Luca”.

Giovedì 30 dicembre, alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare, presentazione calendario 2022 delle “Ville rustiche vesuviane”.

Venerdì 31 dicembre, alle ore 12:00, presso il Bar Sara Caffè, via Giovanni della Rocca, “Aperishow di fine anno”.

Sabato 1 gennaio e domenica 2 gennaio, dalle ore 19:30, presso la Chiesa San Giuseppe di Marchesa, XVI edizione del Presepe Vivente.

Domenica 2 gennaio, alle ore 10:30, in piazza Pace, “Benvenuti al Polo Nord”. Alle ore 19:30, presso la Chiesa Madonna Liberatrice dai Flagelli, concerto “Ffg – Friends for Gospel”.

Martedì 4 gennaio, alle ore 10:30, largo Pellegrini (spazio adiacente la chiesa), animazione per bambini. Alle ore 20:30, presso il Teatro Minerva, concerto “Caruso, la mia vita” con la partecipazione di artisti del Teatro San Carlo.

Giovedì 6 gennaio, giornata conclusiva degli eventi, alle ore 11:00, a piazza Vargas, “Tombolata Letteraria”. Alle ore 19:30, presso la Chiesa San Giuseppe di Marchesa, XVI edizione del Presepe Vivente.

“Il “Nostro Natale” - spiega Francesco Faraone, vicesindaco con delega agli eventi -, è un programma ricco di eventi e spettacoli pensati per grandi e piccini. Abbiamo coinvolto i principali attori sociali e culturali della nostra cittadina: il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, il cine-teatro Minerva, le parrocchie e quelle associazioni che hanno accolto il nostro invito a partecipare in maniera concreta e propositiva. Per la prima volta a Boscoreale, sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio nel parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII. Posso affermare – conclude Francesco Faraone – che con questo programma di eventi Boscoreale vivrà un Natale diverso e ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile”.