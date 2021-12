A cura della Redazione

Mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica si stanno verificando a Trecase. Le strade interessate dal disservizio sono via Sciesa, via Regina Margherita, via Capitano Rea, Trav. Filippone, via Mortellariello, via Cantinelle ed in tutte le traverse delle zone su menzionate.

La GORI comunica che il ripristino della normale erogazione idrica avverrà a partire dalle 22.30.