A cura della Redazione

Anche a Boscoreale continua inarrestabile l’aumento dei contagi da Covid-19. In soli cinque giorni, dal 25 al 29 dicembre, gli attuali positivi sono passati a 243, quasi raddoppiati rispetto alla precedente rilevazione (al 24 dicembre erano 124).

Si ricorda, intanto, che il Consiglio dei ministri il 29 dicembre ha approvato il nuovo decreto sull'estensione del super green pass e le quarantene.

Si segnala, in particolare, l’introduzione dell’obbligo dell’uso della mascherina FFP2, sui mezzi di trasporto pubblico, in cinema, teatri, musei, stadi, palestre e altri luoghi al chiuso.

In tema di quarantena, per le persone con dose booster o con vaccinazione completa da meno di 120 giorni (4 mesi) che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ma non hanno sintomi, non è più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza. Fino al decimo giorno successivo all'esposizione al caso, è obbligatorio indossare la FFP2. Al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l'effettuazione di un tampone con esito negativo.

Per le persone in possesso del green pass rafforzato da oltre 120 giorni (4 mesi), la quarantena si riduce a 5 giorni dagli attuali 7 con un tampone con esito negativo al termine di questo periodo. A partire dal 10 gennaio sarà obbligatorio il Super green pass per: trasporti a lunga percorrenza; fiere e congressi; impianti sci; alberghi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, come i matrimoni; servizi di ristorazione anche all'aperto; piscine e centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.