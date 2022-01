A cura della Redazione

Per effetto della decisione del TAR Campania, che ha sospeso l’esecutivitàd ell’ordinanza n. 1 del 2022 a firma del Presidente della Regione Campania, da domani, Martedì 11 Gennaio, torna la didattica in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo Prisco di Boscotrecase, l’Ente Comunale ha programmato la sanificazione di entrambi i plessi per martedì 11 gennaio.

Mercoledì 12, invece, l’Istituto scolastico procederà ad una pulizia post sanificazione e giovedì 13 gli alunni torneranno in presenza.

Nel frattempo, al fine di avere un quadro completo della situazione epidemiologica relativo al settore scolastico, il Comune ha richiesto alla dirigente scolastica il numero degli alunni attualmente positivi e quello di altri componenti delle singole famiglie, dei docenti e del personale amministrativo.