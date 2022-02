A cura della Redazione

Anche nella settimana dal 24 al 30 gennaio a Boscoreale si è registrato un aumento dei contagi da Covid-19. In tale periodo, all’esito del saldo tra nuovi casi e guariti, gli attuali positivi sono passati 1.909 (precedentemente erano 1.862). L’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, fa emergere al contrario, rispetto alla precedente settimana, un ulteriore miglioramento, che conferma il trend in discesa.

Effettuati complessivamente 2.953 tamponi, di cui 2.523 negativi e 430 positivi, con un indice di positività del 14,56%. Invece, è rimasto immutato il numero delle vittime, fermo a 53.

In tale settimana si è osservato che la fascia d’età che maggiormente è stata colpita dal virus è quella da 36 a 49 anni (79 contagiati), seguita dai cittadini di età compresa tra i 50 e i 64 anni (63 contagiati). Sono stati infine 39 i contagi nei bambini fino a 5 anni. Minor impatto il Covid lo ha avuto sugli ultra 80enni (8 contagi).

Sul fronte vaccinazioni, fino al 26 gennaio sono stati 19.720 i boschesi ai quali è stata inoculata la prima dose (79% della popolazione), 16.408 quelli che hanno ricevuto la seconda (66% della popolazione), e 9.796 coloro che hanno fatto il booster (39% della popolazione).