Prosegue l’impegno di Gori per il risanamento del fiume Sarno, nell’ambito di un vasto e articolato programma di interventi volti al progressivo superamento dell’emergenza ambientale che interessa il corso d’acqua e i suoi affluenti.

In data odierna è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori dal Direttore dei Lavori, ing. Marianeve Pontillo, dal Responsabile del Procedimento, ing. Federica Mancieri, e dal rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (PATO srl – Ritonnaro Costruzioni srl – Icona società cooperativa) aggiudicatario dei lavori di completamento della rete fognaria nel centro cittadino di Boscoreale. Si tratta di un’opera finanziata dalla Regione Campania per 6,8 milioni di euro, di cui Gori è soggetto attuatore, che consentirà il collettamento dei reflui della zona Centro al depuratore di Foce Sarno.

L’intervento, che prenderà il via nel corso delle prossime settimane e sarà ultimato entro gennaio 2024, unitamente ai lavori in corso in località Passanti, completerà lo schema fognario comunale, e si inserisce nell’ambito del più ampio protocollo di intesa siglato tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori per il completamento degli interventi fognario-depurativi nel bacino idrografico del fiume Sarno.