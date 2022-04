A cura della Redazione

Anche nel periodo dal 28 marzo al 7 aprile in città si è riscontrato un ulteriore aumento dei contagi da Covid-19. Gli attuali positivi sono aumentati a 542 (precedentemente erano 421). In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 1.675 tamponi, di cui 1.333 negativi e 324 positivi, con un indice tamponi effettuati/positivi del 19,55%. Invece, è rimasto immutato il numero delle vittime registrate dall’inizio pandemia che sono 54.

In ulteriore aumento anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile si è attestato a 729,79 (la precedente settimana era a 608,16). In aumento anche l’indice regionale che si è attestato a 947,93 (la precedente settimana era a 783,02).

Fino al 7 aprile sono 20.233 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (81% della popolazione), 17.570 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (70% della popolazione), e 12.703 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (51% della popolazione).

Dal 28 marzo al 7 aprile, come dato statistico, si è rilevato che la fascia d’età che maggiormente ha contratto il virus è quella da 39 a 49 anni con 36 contagi, seguita da quella da 65 a 80 anni con 28 contagi. Le fasce meno contagiate sono quelle fino a 13 anni, e da 81anni a salire.