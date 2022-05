A cura della Redazione

Tenta di violentare la sua ex fidanzata, arrestato un 35enne di Boscoreale. I carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate hanno sottoposto ai domiliari l'uomo a seguito della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le indagini svolte dai militari dell'Arma.

Il 35enne boschese deve rispondere anche di lesioni personali aggravate e rapina nei confronti della donna.

Stando alle indagini, l'indagato non aveva accettato la fine della relazione e così, in soli tre mesi, avrebbe messo in atto reiteratamente condotte vessatorie e moleste a danno della vittima, pedinandola, telefonandola continuamente e messaggiandola. Non solo. La gelosia e il desiderio di "possesso" verso la ragazza, lo avrebbe indotto anche ad atteggiamenti violenti, come quando le ha strappato il cellulare di mano per leggere i messaggi ricevuti.

La donna, evidentemente provata, ha cambiato le sue abitudini di vita quotidiane, modificando orari e percorsi abituali, uscendo di casa il meno possibile per timore di incontrarlo.

L'escalation di questi comportamenti minacciosi ha avuto poi culmine in un grave episodio che ha indotto la donna a denunciare tutto ai carabinieri: il 35enne avrebbe tentato prima di baciarla contro la sua volontà e, davanti al rifiuto, avrebbe aggredito fisicamente l'ex compagna provocandole ferite al volto.