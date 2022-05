A cura della Redazione

È stato formalizzato questa mattina il contratto per la realizzazione del sistema di videosorveglianza cittadina a Boscoreale. Sarà realizzato con 45 telecamere ad altissima risoluzione, tra le più moderne ed efficienti, e l’impianto sarà diffuso sull’intero territorio comunale, di concerto con le forze dell’ordine e la questura: il perimetro e le strade di accesso, i quartieri popolari, il centro storico e le piazze.

Il costo del progetto, interamente finanziato con fondi della Città Metropolitana, è di circa 300 mila euro. La rete capillare di occhi elettronici sarà implementata con le telecamere già esistenti che saranno messe in rete, così da ampliare il raggio di azione e di controllo. La parola d’ordine è maggiore sicurezza.

I lavori di realizzazione partiranno nelle prossime settimane, il tempo necessario alla ditta vincitrice dell’appalto di approvvigionarsi del materiale necessario, come i server dedicati e le telecamere. Il tutto sarà collegato con il sistema SCNTT del ministero dell’Interno.

«Stiamo realizzando un’opera attesa da tempo stesse - ha affermato il sindaco Antonio Diplomatico -. Abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante che avevo promesso fin dalla campagna elettorale. Boscoreale si doterà di una rete di videosorveglianza all’avanguardia, così da garantire a tutti i cittadini il diritto alla sicurezza che è alla base di possibili nuovi investimenti sul nostro territorio. È un progetto sul quale credo da sempre e per il quale mi sono speso molto per intercettare le risorse necessarie – ha aggiunto il sindaco -. La firma odierna del contratto è un traguardo importante che consentirà l’inizio dei lavori e la realizzazione dell’intera opera in tempi brevi. A questo si aggiungono anni di garanzia e manutenzione che lasceremo alla prossima amministrazione, così da poter fornire non solo la posa di un sistema efficiente ma anche il funzionante nel tempo».