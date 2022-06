A cura della Redazione

Si terrà sabato 11 giugno, alle ore 17.00, presso la Villa comunale di via Nuova Cirillo a Trecase, l'evento “La Rinascita dei Bambini”. Un appuntamento ludico-didattico organizzato dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo "D’Angiò-Via Vesuvio” della cittadina vesuviana.

L'iniziativa vuole essere un momento di svago per i bambini e le loro famiglie che, negli ultimi 2 anni, hanno vissuto molti disagi che li hanno segnati: covid, mascherine, lockdown, isolamento. Per tale motivo, in occasione della fine dell’anno scolastico, è nato il desiderio di infondere una nuova speranza: la comunità, insieme, può “rinascere”, proponendo e realizzando, come negli ultimi mesi si è proposto il neonato Comitato, delle attività “straordinariamente belle”.

L'organizzazione ha visto la partecipazione della intera popolazione trecasese, la quale ha risposto come una grande famiglia contribuendo a finanziare, mediante offerte libere, l'iniziativa. A sostenrela, inoltre, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Luca e la stessa scuola diretta dalla professoressa Clotilde Zampognaro.

La Villa comunale si trasformerà, per l'occasione, in un luogo incantato a misura di bambino, con giochi, magia, bolle di sapone e laboratori didattici sulla biodiversità vesuviana.

L'evento intende trasmettere ai bambini, con le loro famiglie, i sani principi della cittadinanza proattiva, dimostrando, attraverso l'esempio, come una comunità animata da buoni propositi, curiosa e stimolante, sia in grado di costruire un futuro migliore per tutti.