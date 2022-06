A cura della Redazione

Nasce il nuovo club Rotary dell’area vesuviana. Lunedì sera, nel corso della cerimonia al Palazzo Rosenthal di Trecase, è stato ufficializzato il club “Bosco – Trecase – Reale”. Il neonato sodalizio, gemmato dal vicino club Torre Annunziata Oplonti, riunisce 20 tra professionisti, imprenditori, dirigenti e dipendenti del settore pubblico e privato, delle tre cittadine vesuviane di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase. Nel corso della serata, il governatore del distretto 2101, Costantino Astarita, ha consegnato al presidente del neonato sodalizio, Francesco Aquino, la Carta della Costituzione del Rotary International e il collare da presidente. In una sequenza ricca di emozioni sono stati poi apposti i distintivi rotariani a tutti i nuovi soci. Significativo il messaggio di augurio del presidente internazionale Shekhar Mehta, seguito da quelli ricchi di indicazioni valoriali e strategici del DG Costantino Astarita, il Governatore in coming Alessandro Castagnaro e il DGN Ugo Oliviero, presenti alla manifestazione.

"Assistere alla nascita di un club è come assistere alla nascita di un figlio - ha esordito il governatore Astarita -. Il lavoro sul territorio che in questi mesi ha fatto la presidente della sottocommissione Lucia De Cristofaro, attualmente Assistente del Club, unitamente al presidente Borriello, del club Padrino, ha dato dei frutti di grande rilievo ovvero i soci del club Bosco-Trecase-Reale",

"La nostra forza è la coesione del gruppo - ha detto il presidente Aquino -. Sono certo che riusciremo a mettere in campo grandi iniziative grazie all’entusiasmo, la passione e lo spirito di squadra, al di là degli incarichi e dei ruoli di ognuno, lavorando fianco a fianco con il nostro club padrino Torre Annunziata Oplonti, che in questi mesi non ha fatto mai mancare il suo sostegno, attraverso il presidente Antonio Borriello e Lucia De Cristofaro, che oltre agli incarichi distrettuali è socia e componente del Direttivo del Club TA Oplonti, perché in questi mesi ci hanno dato tutti i consigli per fare in modo corretto i primi passi da rotariani”.

Antonio Borriello, nel suo intervento, sottolinea tutte le iniziative portate avanti nel suo anno di presidenza, coronato dalla prestigiosa stella che il Rotary International ha assegnato al Club Padrino. Anche l'assistente e delegato Rotary per la creazione del club, Lucia De Cristofaro, ha espresso nel suo intervento l'emozione e l'orgoglio di vedere giovani e meno giovani che, affluendo nella grande famiglia rotariana, hanno fatto la scelta di intervenire fattivamente nel tessuto sociale del territorio, sostenendo le fasce più deboli e preservando il patrimonio storico, culturale e ambientale.

Di grande rilievo gli indirizzi di saluto dei sindaci di Trecase, Raffaele De Luca, di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, anche socio fondotore del nuovo club, di Boscoreale, Antonio Diplomatico, tutti presenti alla serata, unitamente al Il reverendo parroco e rettore don Giovanni D’Andrea del Santuario Maria Santissima Libetatrice dai Flagelli, e alla rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, tutti giunti per augurare un buon lavoro al nuovo club e disponibili ad iniziare un percorso insieme.

Ha chiuso l'incontro il DG Costantino Astarita, che ha ricordato i valori fondanti del Rotary, e sottolineando il ruolo delle donne: “Dal prossimo 1 luglio il Rotary International verrà guidato da una donna, Jennifer Jones, prima donna Presidente internazionale nella storia del Rotary International, che si prefigge per il futuro di giungere al 30-40% di presenze femminili tra i soci. L’obiettivo del Rotary è il service, mettere in campo azioni che possano fare la differenza. Il Rotary pensa globalmente ma agisce localmente, questo significa che quanto più saremo forti a livello internazionale, tanto più saremo presenti sui territori. Per questo motivo la nascita di un nuovo club - conclude Astariata - è una grande cosa, non solo per il Rotary, ma anche per il territorio dove opererà”.