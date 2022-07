A cura della Redazione

Un vasto incendio si è sviluppato alcune ore fa a Terzigno. A bruciare non è però l'area verde del Vesuvio bensì un negozio di ferramenta e colorificio (nonché di idraulica e materiale elettrico) in corso Luigi Einaudi.

Una densa coltre di fumo ha avvolto la palazzina sotto cui è ubicata l'attività commerciale e si è diffusa nella zona, dove tra l'altro ci sono diverse abitazioni. La popolazione residente è stata invitata a restare in casa e a tenere le finestre chiuse.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, due squadre di volontari del Nucleo Operativo Territoriale di Tutela Ambientale, la Protezione Civile comunale e la Polizia Locale, insieme alle forze dell'ordine che hanno circoscritto l'area tenendo lontani automobilisti e passanti e consentire le operazioni di spegnimento. Le fiamme sarebbero comunque sotto controllo.

Da verificare se ci sia stata (ed eventualmente in che misura) dispersione nell'atmosfera di agenti chimici e vernici, potenzialmente dannosi per la salute. Ancora da chiarire le cause.

(foto pagina Facebook Nucleo Operativo Territoriale - NOT - Tutela Ambientale)