Alto impatto dei carabinieri nel comune di Boscoreale. 88 le persone identificate, 42 i veicoli ispezionati.

Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne di Boscotrecase. Durante un controllo è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, una dose di cocaina e tre di marijuana.

Per un 34enne di Boscoreale una denuncia per guida senza patente perché mai conseguita e per un 65enne una per violazione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. In manette, inoltre, un 65enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Torino. Dovrà scontare 6 anni di reclusione per usura aggravata. E’ ora nel carcere di Poggioreale.

Due le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti. In controlli continueranno anche nei prossimi giorni.